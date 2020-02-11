Декоммунизация: в Одессе на «доме с атлантами» демонтировали доску коммунисту Калинину, скриншот видео

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В Одессе демонтировали памятную доску коммунисту Михаилу Калинину.

Как сообщил общественный активист Демьян Ганул, ее сняли еще несколько дней назад, однако впоследствии оказалось, что подрядчик реставрации дома просто переместил объект в другое место, передает «Думская».

Теперь же доска снята и передана в историко-краеведческий музей. Демонтаж произведен согласно Закону Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».

Доска была размещена на знаменитом доме семьи Фальц-Фейн, который получил название «дом с атлантами» благодаря скульптуре работы Товия Фишеля, изображающей двух атлантов со звездным глобусом. Это одна из главных достопримечательностей и визитных карточек Одессы. Дом был построен в 1899 году архитекторами Львом Влодеком и Семеном Ландесманом.

Михаил Калинин (1875−1946) — это советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти Калинин одну из самых высоких должностей в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР. Калинин был активным участником коммунистических преступлений, в частности, лично подписывал расстрельные списки.

Между тем напомним, что 4 февраля в Одессе активисты демонтировали последний барельеф советского маршала Георгия Жукова.