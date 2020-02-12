Остатки памятника Ленину убирают в Запорожье. Фото: Новая газета

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В Запорожье взялись за демонтаж постамента из-под памятника Ленину. Сам памятник снесли весной 2016 года.

Городской совет Запорожья заключил договор со строительной компании, которая за 32,3 млн грн реконструирует Запорожскую площадь, где раньше стоял памятник Ленину. Об этом сообщает «Depo.Запорожье».

Сегодня, 12 февраля, на площади уже стартовали строительные работы, постамент огородили забором, а рабочие демонтируют плиты вокруг постамента.

Представитель компании-подрядчика отметил, что все гранитные плиты нужно сохранить и это усложняет работу по демонтажу. Добавляет проблем и неблагоприятная погода — ветер и мокрый снег.

После того, как рабочие вручную разберут плиты, будут демонтирован сам постамент. Завершить демонтаж остатков памятника Ленину планируют в течение недели.

Напомним, накануне в Одессе демонтировали памятную доску коммунистическому деятелю Михаилу Калинину.