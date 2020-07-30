На Марсе снова появилась загадочное облако, фото: Rawpixel Ltd

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Ракурс

Загадочное длинное тонкое облако снова появилось над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.

Длина этой облака составляет 1,8 тыс. км, его снимки были сделаны 17 и 19 июля зондом Европейского космического агентства (ЕКА) «Марс-экспресс», который в течение последних 16 лет изучает Красную планету с орбиты. Об этом сообщает издание Phys со ссылкой на ЕКА.

Это облако уже обнаруживали в 2018 году. Хотя сутки на Марсе только на 37 минут длиннее, чем на Земле, марсианский год равен двум земным. Поэтому сейчас на Марсе то же время года, которое было при обнаружении этого облака два земных года назад.

Сейчас на Марсе южное солнцестояния (на Земле оно приходится на вторую половину декабря). Утром в этот период это облако растет примерно за три часа, быстро исчезая вновь лишь спустя несколько часов. Считается, что такие процессы повторяются в течение примерно 80 дней, после чего облако окончательно исчезает.

Несмотря на близость к вулкану Арсия, оно не является следствием его извержения, поскольку вся вулканическая активность на Марсе прекратилась в далеком прошлом. Облако образовано из водяного пара.

Считается, что причиной возникновения этого облака является ветер, который налетает на склон вулкана, после чего быстро поднимается на большую высоту. Такой поток быстро охлаждается, в результате чего влага, которая в нем содержится, может образовывать облака.

Такое явление наблюдается и на Земле и называется «орографический подъем». Хотя на Марсе воды мало, для образования такого облака ее, очевидно, хватает.

Проведение наблюдений за этим облаком затруднено тем, что оно образуется утром, а другие аппараты, кроме «Марс-экспресс», находятся на орбитах, которые не позволяют за ним наблюдать в этот период суток на Марсе.

Эта марсианское облако продолжает сохранять загадки, ответы на которые ученым еще предстоит найти:

почему оно возникает только утром;

всегда ли оно имеет такие огромные размеры;

на какой именно период времени оно исчезает, а потом снова появляется.

Напомним, в 2017 году NASA обнародовало уникальные фотографии снежных облаков на Юпитере.