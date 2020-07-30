На Марсі знову з'явилася загадкова хмара, фото: Rawpixel Ltd

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Ракурс

Загадкова довга тонка хмара знову з’явилася над 20-кілометровим вулканом Арсія на Марсі.

Довжина цієї хмари становить 1,8 тис. км, її знімки були зроблені 17 та 19 липня зондом Європейського космічного агентства (ЄКА) «Марс-експрес», який протягом останніх 16 років вивчає Червону планету з орбіти. Про це повідомляє видання Phys з посиланням на ЄКА.

Цю хмару вже виявляли у 2018 році. Хоча доба на Марсі лише на 37 хвилин довша, ніж на Землі, марсіанський рік дорівнює двом земним. Тож зараз на Марсі та ж пора року, котра була під час виявлення цієї хмари два земних роки тому.

Зараз на Марсі південне сонцестояння (на Землі воно припадає на другу половину грудня). Ранком в цей період ця хмара росте приблизно за три години, швидко зникаючи знову лише через кілька годин. Вважається, що такі процеси повторюються впродовж приблизно 80 днів, після чого хмара остаточно зникає.

Попри близькість до вулкана Арсія, вона не є наслідком його виверження, оскільки вся вулканічна активність на Марсі припинилася в далекому минулому. Хмара утворена з водяного пару.

Вважається, що причиною виникнення цієї хмари є вітер, який налітає на схил вулкану, після чого швидко піднімається на велику висоту. Такий потік швидко охолоджується, в результаті чого волога, яка в ньому міститься, може утворювати хмари.

Таке явище спостерігається і на Землі і має назву «орографічний підйом». Хоча на Марсі води мало, для утворення такої хмари її, очевидно, вистачає.

Проведення спостережень за цією хмарою ускладнене тим, що вона утворюється вранці, а інші апарати, окрім «Марс-експрес», перебувають на орбітах, котрі не дозволяють за нею спостерігати в цей період доби на Марсі.

Ця марсіанська хмара продовжує зберігати загадки, відповіді на які ученим ще доведеться знайти:

чому вона виникає лише вранці;

чи завжди вона має такі величезні розміри;

на який саме період часу вона зникає, а згодом знову з’являється.

Нагадаємо, у 2017 році NASA оприлюднило унікальні фотографії снігових хмар на Юпітері.