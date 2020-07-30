В отношении России ввели новые санкции из-за кибератак, фото:

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Евросоюз ввел санкции против граждан и структур России, Китая и Северной Кореи, ответственных за различные кибератаки.

Соответствующее решение принял Европейский совет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Введенные санкции предусматривают:

запрет на поездки;

замораживание активов;

запрет физическим и юридическим лицам ЕС предоставлять доступ к средствам лицам и структурам из санкционного списка.

В список попали четверо сотрудников ГРУ России (Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин). Этих лиц, в частности, в 2018 году выслали из Нидерландов по обвинению в намерениях атаковать инфраструктуру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Также под санкции попал Главный центр специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, санкции введены в отношении двух граждан Китая и двух организаций, связанных с КНР и Северной Кореей.

Кроме хакерской атаки против ОЗХО, лица из санкционного списка считаются причастными к таким известным кибератак как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

В сообщении Европейского совета отмечается, что санкции в ответ на кибератаки Евросоюз применил впервые.

Напомним, в 2018 году была совершена хакерская атака на швейцарскую компанию Spiez, которая была привлечена к экспертизе российского нервно-паралитического вещества «Новичок».