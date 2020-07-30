Щодо Росії запровадили нові санкції через кібератаки

https://racurs.ua/ua/n141847-kiberataky-staly-prychynou-novyh-sankciy-ies-schodo-rosiyi.html

Ракурс

Євросоюз запровадив санкції проти громадян і структур Росії, Китаю та Північної Кореї, відповідальних за різні кібератаки.

Відповідне рішення ухвалила Європейська рада. Про це повідомляється на сайті відомства.

Запроваджені санкції передбачають:

заборону на поїздки;

заморожування активів;

заборону фізичним і юридичним особам ЄС надавати доступ до засобів особам і структурам із санкційного списку.

До списку потрапили четверо співробітників ГРУ Росії (Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников і Олексій Мінін). Цих осіб, зокрема, у 2018 році вислали з Нідерландів за звинуваченням у намірах атакувати інфраструктуру Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Також під санкції потрапив Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ.

Крім того, санкції запроваджені щодо двох громадян Китаю та двох організацій, пов’язаних з КНР та Північною Кореєю.

Окрім хакерської атаки проти ОЗХЗ, особи з санкційного списку вважаються причетними до таких відомих кібератак як WannaCry, NotPetya і Operation Cloud Hopper.

У повідомленні Європейської ради зазначається, що санкції у відповідь на кібер-атаки Євросоюз застосував вперше.

Нагадаємо, у 2018 році було здійснено хакерську атаку на швейцарську компанію Spiez, яка була залучена до експертизи російської нервово-паралітичної речовини «Новичок».