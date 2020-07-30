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Ракурс
Троє військовослужбовців померли через значне погіршення стану здоров'я, фото: «Волинь-нова»

У штабі ООС заявили про смерть трьох військових через різке погіршення здоров’я

30 лип 2020, 20:49
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Троє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) з початку цього тижня померли через різку погіршення стану здоров’я.

Про це прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Україна втратила таких військових:

  • 28 липня — солдата Артура Бахнара;
  • 29 липня — Сергія Вергуна;
  • 30 липня — старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Волонтер Мирослав Гай у повідомленні в Фейсбуці запевнив, що інформація про загибель Бахнара в результаті обстрілів, яка зараз поширюється у соцмережах, не відповідає дійсності.

За його словами, причиною смерті військовослужбовця став набряк головного мозку невстановленої етіології, травми голови в нього не було.

Ця втрата небойова. Я бачив довідку з лікарні, — зазначив Гай.

Також про те, що загибель Бахнара була небойовою втратою, у штабі ООС повідомили в коментарі виданню «Новинарня». За словами начальника прес-служби Об'єднаних сил Ігоря Парубського, обставини смерті військовослужбовця встановлюються.


Працюють військові медики, працює військова служба правопорядку, чекаємо офіційних результатів, — зазначив він.

Нагадаємо, окупанти продовжують порушувати оголошений 27 липня режим «тиші» на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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