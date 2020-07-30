Троє військовослужбовців померли через значне погіршення стану здоров'я, фото: «Волинь-нова»

https://racurs.ua/ua/n141846-u-shtabi-oos-zayavyly-pro-smert-troh-viyskovyh-cherez-rizke-pogirshennya-zdorov-ya.html

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Троє військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) з початку цього тижня померли через різку погіршення стану здоров’я.

Про це прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Україна втратила таких військових:

28 липня — солдата Артура Бахнара;

29 липня — Сергія Вергуна;

30 липня — старшого сержанта Володимира Перекрестова.

Волонтер Мирослав Гай у повідомленні в Фейсбуці запевнив, що інформація про загибель Бахнара в результаті обстрілів, яка зараз поширюється у соцмережах, не відповідає дійсності.

За його словами, причиною смерті військовослужбовця став набряк головного мозку невстановленої етіології, травми голови в нього не було.

Ця втрата небойова. Я бачив довідку з лікарні, — зазначив Гай.

Також про те, що загибель Бахнара була небойовою втратою, у штабі ООС повідомили в коментарі виданню «Новинарня». За словами начальника прес-служби Об'єднаних сил Ігоря Парубського, обставини смерті військовослужбовця встановлюються.

Працюють військові медики, працює військова служба правопорядку, чекаємо офіційних результатів, — зазначив він.

Нагадаємо, окупанти продовжують порушувати оголошений 27 липня режим «тиші» на Донбасі.