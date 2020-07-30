31 липня відзначають Омелянів день, фото: Інформаційний портал Сумської міської ради

https://racurs.ua/ua/n141845-31-lypnya-vidznachaut-omelyaniv-den.html

Ракурс

31 липня православна церква вшановує пам’ять мученика Еміліана. Він жив у IV ст. В Римській імперії у часи правління імператора Юліана Відступника, діяльність котрого була спрямована на відродження багатобожжя на основі неоплатонізму.

Вважається, що смерть Еміліана була пов’язана з указом імператора, спрямованими на викорінення християнства.

У народі цього дня традиційно відзначають Омелянів день. У цей період, як правило, закінчувалася жнива і відбувалася церемонія освячування серпів, щоб вони надійно прослужили й наступного року.

Цього дня також розпочиналася підготовка до зимового періоду, адже день вже став помітно коротшим.

Народні прикмети:

якщо день сонячний — осінь буде такою ж;

якщо цього дня дощить — осінь буде холодною;

холодна погода цього дня обіцяє морозний грудень;

якщо листя берези до цього дня жовтіє, починаючи з верхівки — осінь буде ранньою;

якщо шишка в ялини тільки на верхівках — морози розпочнуться не раніше січня.

Також на 31 липня припадає пам’ятна подія людської історії — перша поїздка людини по поверхні іншого небесного тіла. 31 липня 1971 року астронавти космічного корабля «Аполлон-15» проїхалися по поверхні природного супутника Землі Місяця на місячному автомобілі Lunar Roving Vehicle.

Всього поїздки по Місяцю здійснили члени трьох місячних експедицій — з кораблів «Аполлон-15», «Аполлон-16» (квітень 1972 року) та «Аполлон-17» (грудень 1972 року).