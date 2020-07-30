Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч міг вчинити напад на синагогу в Маріуполі, фото: Національна поліція

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У нападі на синагогу в Маріуполі, вчиненому нещодавно озброєним сокирою зловмисником поліція підозрює чоловіка 1991 року народження на ім’я Цєзарь Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч.

Він наразі переховується від слідства. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У поліції попереджають, що розшукуваний чоловік може бути озброєний ножем.

Прикмети підозрюваного в нападі на синагогу:

зріст 170 см;

худорлява статура;

темне волосся;

волосся вибрите на скронях.

Востаннє його бачили 29 липня поблизу селища Виноградне в Маріуполі.

У поліції закликають громадян, котрим відомо про місце його перебування, повідомити про це правоохоронцям за телефонами: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 або 102.

Нагадаємо, напад на синагогу в Маріуполі стався після ранкової молитви 28 липня. Зловмисник тоді завдав кілька ударів сокирою охоронцеві синагоги, проте останньому вдалося його обеззброїти, після чого нападник втік.