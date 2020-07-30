Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич мог совершить нападение на синагогу в Мариуполе, фото: Национальная полиция

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В нападении на синагогу в Мариуполе, совершенном недавно вооруженным топором злоумышленником, полиция подозревает мужчину 1991 года рождения по имени Цезарь Юлий-Галарьирогайлальирозр Ильич.

Он в настоящее время скрывается от следствия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В полиции предупреждают, что разыскиваемый мужчина может быть вооружен ножом.

Приметы подозреваемого в нападении на синагогу:

рост 170 см;

худощавое телосложение;

темные волосы;

волосы выбриты на висках.

В последний раз его видели 29 июля вблизи поселка Виноградное в Мариуполе.

В полиции призывают граждан, которым известно о его местонаходжении, сообщить об этом правоохранителям по телефонам: (067) 795 69 59, (098) 277 87 52, (098) 234 23 34 или 102.

Напомним, нападение на синагогу в Мариуполе произошло после утренней молитвы 28 июля. Злоумышленник тогда нанес несколько ударов топором охраннику синагоги, однако последнему удалось его обезоружить, после чего нападавший убежал.