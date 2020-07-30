Украинская модель Мила Кузнецова. Фото: Телеканал Футбол

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Ракурс

Мила Кузнецова, украинская модель с 13 размером груди, рассказала о своем отдыхе на море и заявила, что морская стихия встретила ее не дружелюбно.

Она поделилась, что во время шторма ей приходилось удерживать купальник, но он все-таки слетел. Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

По ее словам, на море были сильные волны. Модель захотела попробовать прыгать по волнам, как в детстве и с ней произошел курьез — уже спустя минуту она оказалась без купальника. Для отдыха звезда выбрала курорты Азовского моря.





Также она добавила, что весь день провела на море, в результате чего ее кожа слегка обгорела. После активного отдыха звезда решила принять ванны из сметаны, чтобы смягчить красноту от солнечного ожога.

Напомним, ранее мы сообщали, что Мила Кузнецова стала новой рекордсменкой Украины в номинации «Самая большая женская натуральная грудь».