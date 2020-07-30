Українська модель Міла Кузнєцова. Фото: Телеканал Футбол

https://racurs.ua/ua/n141843-ukrayinska-model-z-13-rozmirom-grudey-zagubyla-kupalnyk-u-more-foto.html

Ракурс

Міла Кузнєцова, українська модель з 13 розміром грудей, розповіла про свій відпочинок на морі та заявила, що морська стихія зустріла її неприязно.

Вона поділилася, що під час шторму їй доводилося утримувати купальник, але він все одно злетів. Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

За її словами, на море були сильні хвилі. Модель захотіла спробувати стрибати на хвилі, як у дитинстві, але із нею трапився курйоз — уже через хвилину вона залишилася без купальника. Для відпочинку зірка обрала курорти Азовського моря.





Також вона додала, що весь день провела на морі, через що її шкіра трохи обгоріла. Після активного відпочинку зірка вирішила прийняти ванни зі сметани, щоб пом’якшити біль від сонячного опіку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міла Кузнєцова стала новою рекордсменкою України в номінації «Найбільші жіночі натуральні груди».