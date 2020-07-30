31 июля отмечают Омельянов день, фото: Информационный портал Сумского городского совета

https://racurs.ua/n141845-31-iulya-otmechaut-omelyanov-den.html

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31 июля православная церковь чтит память мученика Емилиана. Он жил в IV в. В Римской империи во времена правления императора Юлиана Отступника, деятельность которого была направлена ​​на возрождение многобожия на основе неоплатонизма.

Считается, что смерть Емилиана была связана с указом императора, направленными на искоренение христианства.

В народе этот день традиционно отмечают Омельянов день. В этот период, как правило, заканчивалась жатва и происходила церемония освящения серпов, чтобы они надежно прослужили и в следующем году.

В этот день также начиналась подготовка к зимнему периоду, ведь день уже стал заметно короче.

Народные приметы:

если день солнечный — осень будет такой же;

если в этот день идет дождь — осень будет холодной;

холодная погода этого дня обещает морозный декабрь;

если листья березы к этому дню желтеет, начиная с верхушки — осень будет ранней;

если шишки у ели только на верхушках — морозы начнутся не раньше января.

Также на 31 июля приходится памятное событие человеческой истории — первая поездка человека по поверхности другого небесного тела. 31 июля 1971 года астронавты космического корабля «Аполлон-15» проехались по поверхности естественного спутника Земли Луны на лунном автомобиле Lunar Roving Vehicle.

Всего поездки по Луне совершили члены трех лунных экспедиций — с кораблей «Аполлон-15», «Аполлон-16» (апрель 1972) и «Аполлон-17» (декабрь 1972).