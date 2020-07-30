Трое военнослужащих погибли из-за значительного ухудшения состояния здоровья, фото: «Волинь-нова»

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Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала этой недели умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом пресс-служба операции Объединенных сил сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Украина потеряла таких военных:

28 июля — солдата Артура Бахнара;

29 июля — Сергея Вергуна;

30 июля — старшего сержанта Владимира Перекрестова.

Волонтер Мирослав Гай в сообщении в Фейсбуке заверил, что информация о гибели Бахнара в результате обстрелов, которая сейчас распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.

По его словам, причиной смерти военнослужащего стал отек головного мозга неустановленной этиологии, травмы головы у него не было.

Эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, — отметил Гай.

Также о том, что гибель Бахнара была небоевой потерей, в штабе ООС сообщили в комментарии изданию «Новынарня». По словам начальника пресс-службы Объединенных сил Игоря Парубского, обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.

Работают военные медики, работает военная служба правопорядка, ждем официальных результатов, — отметил он.

Напомним, оккупанты продолжают нарушать объявленный 27 июля режим «тишины» на Донбассе.