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Трое военнослужащих погибли из-за значительного ухудшения состояния здоровья, фото: «Волинь-нова»
В штабе ООС заявили о смерти трех военных из-за резкого ухудшения здоровьяhttps://racurs.ua/n141846-v-shtabe-oos-zayavili-o-smerti-treh-voennyh-iz-za-rezkogo-uhudsheniya-zdorovya.htmlРакурс
Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала этой недели умерли из-за резкого ухудшения состояния здоровья.
Об этом пресс-служба операции Объединенных сил сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Украина потеряла таких военных:
- 28 июля — солдата Артура Бахнара;
- 29 июля — Сергея Вергуна;
- 30 июля — старшего сержанта Владимира Перекрестова.
Волонтер Мирослав Гай в сообщении в Фейсбуке заверил, что информация о гибели Бахнара в результате обстрелов, которая сейчас распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.
По его словам, причиной смерти военнослужащего стал отек головного мозга неустановленной этиологии, травмы головы у него не было.
Эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, — отметил Гай.
Также о том, что гибель Бахнара была небоевой потерей, в штабе ООС сообщили в комментарии изданию «Новынарня». По словам начальника пресс-службы Объединенных сил Игоря Парубского, обстоятельства смерти военнослужащего устанавливаются.
Работают военные медики, работает военная служба правопорядка, ждем официальных результатов, — отметил он.
Напомним, оккупанты продолжают нарушать объявленный 27 июля режим «тишины» на Донбассе.
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