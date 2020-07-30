Свято-Успенскую Уневскую лавру закрыли на карантин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n141850-lavru-ugkc-vo-lvovskoy-oblasti-zakryli-na-karantin-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Свято-Успенскую Уневскую лавру Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) во Львовской области закрыли на карантин из-за обнаружения случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Случаи заболевания коронавирусом обнаружили благодаря ПЦР-тестированию. Об этом сообщается на странице лавры в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что свободный доступ на территорию лавры для других лиц закрыт, также отменены все публичные богослужения до момента завершения карантина.

У скольких именно человек в лавре обнаружили коронавирус, не сообщается.

Синкелл по делам монашества во Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко в своем Фейсбуке отметил, что священники и монахи в лавре находятся под наблюдением врачей.

Свято-Успенская Уневская лавра — один из древнейших монастырских комплексов Украины. Она расположена в селе Унев Перемышлянского района Львовской области.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, в Украине был зафиксирован рекорд по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.