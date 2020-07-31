Вакцину от COVID-19 для 20% населения Украины может предоставить ВОЗ

Виктор Ляшко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n141851-vakcinu-ot-covid-19-dlya-20-naseleniya-ukrainy-mojet-predostavit-voz.html

Ракурс

Вакцина от COVID-19 активно разрабатывается в мире. Украина участвует в механизме глобального доступа к вакцинам от COVID-19, что позволяет получить доступ к лицензированному безопасному и эффективному иммунологическому препарату, когда тот станет доступен.

Всемирная организация здравоохранения в рамках этого механизма может предоставить Украине вакцину по доступной цене или бесплатно в объемах, которые покроют 20% потребностей населения. Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации групп высокого риска, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что сотрудничество Украины с ВОЗ позволяет на данном этапе быть уверенными, что подготовка страны к массовой вакцинации отвечает мировым требованиям.

Ляшко добавил, что на сегодняшний день в мире 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований. Клинические исследования начались по 25 препаратам, из которых шесть вакцин максимально приблизились к практическому применению и находятся на третьей стадии испытаний.

Как ранее писал «Ракурс», американская биотехнологическая компания Moderna планирует продавать свою вакцину от COVID-19 по цене 50−60 долл. за курс прививок, что составляет около 25−30 долл. за дозу. А британско-шведская компания AstraZeneca заявляет, что стоимость вакцины не будет превышать 3−4 долл.