300 млн дол. військової допомоги Україні пропонують щороку виділяти у США — новини США

https://racurs.ua/ua/n141853-300-mln-dol-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-proponuut-schoroku-vydilyaty-u-ssha.html

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Щорічну військову допомогу Україні у розмірі 300 млн дол. запропонували закріпити на законодавчому рівні у США — члени комітету Сенату США із закордонних справ від Республіканської та Демократичної партій подали відповідний проект закону.

Законопроект представили очільник комітету республіканець Джеймс Ріш і старший демократ Роберт Менендес, до яких приєдналися й інші колеги по Сенату. Про це 31 липня повідомило агентство Reuters.

Законопроект передбачає виділення до 4 млн дол. на підготовку військовослужбовців Збройних сил України. Міністерство оборони США і Держдепартамент повинні будуть доповісти про витрати і потреби української армії, а також підготувати план з надання допомоги в сфері забезпечення безпеки України.

Документ також пропонує американській владі призначити нового спеціального представника США по Україні.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майкл Помпео заявив, що американське зовнішньополітичне відомство планує призначити спецпредставника США по Україні на заміну Курту Волкеру, який торік пішов у відставку.

Раніше Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на фінансовий рік з 1 жовтня, що передбачає обсяг допомоги України у 250 млн дол.