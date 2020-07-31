На четыре карантинные зоны сегодня поделит Украину Минздрав — что известно

https://racurs.ua/n141858-na-chetyre-karantinnye-zony-segodnya-podelit-ukrainu-minzdrav-chto-izvestno.html

Ракурс

Разделение Украины на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную — сегодня, 31 июля, утвердит во время заседания центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Мы инициируем проведение заседания центральной комиссии для того, чтобы утвердить все эти зоны по всей стране, которые мы определили согласно показателям в постановлении правительства, — заявил на брифинге в четверг министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщал «Ракурс», Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 31 августа и сообщил, что в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных районах будет устанавливаться зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе алгоритмов и собранных данных. Этот показатель также должна утвердить Национальная комиссия ТЭБ и ЧС.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что даже для «зеленой зоны» будут действовать определенные карантинные ограничения.

Все критерии разработаны на основе нашего опыта и опыта западных партнеров… «Зеленая зона» не означает полное снятие карантина, — добавил Степанов.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировано 1090 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 69 тыс. 884 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Со времени вспышки проведено свыше миллиона тестирований методом ПЦР.