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Ракурс
Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД. Фото: dymka.com.ua

Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД, а Ермак пользуется «номерами прикрытия» — «Схемы» (ФОТО, ВИДЕО)

31 июл 2020, 10:21
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Кортеж президента Украины Владимира Зеленского грубо нарушает правила дорожного движения. Журналисты за два летних месяца неоднократно фиксировали факты превышение кортежем президента скоростного режима, а ведь сам Зеленский неоднократно заявлял об ужесточение борьбы с нарушителями ПДД.

Кортеж президента не только превышал скорость, но и пересекал двойную сплошную линию, а также нарушал «правила рядности» во время осуществления поворотов, сообщают «Схемы».

Нарушения ПДД фиксировались, когда президент возвращался домой или совершал частные поездки, например, для посещения торгового центра.

Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД. Фото: Схемы

Так, 10 июня журналисты с помощью радара установили, что кортеж президента двигался со скоростью 148 км/ч, когда глава государства возвращался с работы в свое имение в Иванковичах. Хотя на этом участке дороги лимит скорости составляет 90 км/ч.

Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД. Фото: Схемы

17 июня президентский кортеж на этом же участке дороги превысил разрешенную скорость на 50 км/ч. На следующий день журналисты снова зафиксировали превышение скоростного режима автомобилями главы государства.

Кортеж Зеленского 13 июля двигался в сторону госдач со скоростью 120 км/ч, хотя скорость на этом участке дороги не должна превышать 80 км/ч.

6 июля кортеж Зеленского, поворачивая к торговому центру «Арена», заставлял других участников дорожного движения его пропустить. В тот же день кортеж президента пересек двойную сплошную линию, когда выезжал из торгового центра.

Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД. Фото: Схемы

Также журналисты установили, что глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир ездят на автомобилях с так называемыми «номерами прикрытия». Такие номера не внесены в базу Нацполиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение ПДД. Следует отметить, что Ермак, Тимошенко и Шефир не относятся к категории чиновников, для которых предусмотрена государственная охрана и меры «шифрования».

Андрей Ермак использует автомобили с номерами прикрытия. Фото: Схемы

По словам журналистов, Ермак неоднократно нарушал правила ПДД, передвигаясь на автомобиле с «номерами прикрытия».


Как ранее писал «Ракурс», замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что Зеленский сократил кортеж и сейчас количество автомобилей сопровождения не превышает десяти единиц.


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