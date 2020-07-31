Кортеж Зеленского грубо нарушает ПДД. Фото: dymka.com.ua

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Ракурс

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского грубо нарушает правила дорожного движения. Журналисты за два летних месяца неоднократно фиксировали факты превышение кортежем президента скоростного режима, а ведь сам Зеленский неоднократно заявлял об ужесточение борьбы с нарушителями ПДД.

Кортеж президента не только превышал скорость, но и пересекал двойную сплошную линию, а также нарушал «правила рядности» во время осуществления поворотов, сообщают «Схемы».

Нарушения ПДД фиксировались, когда президент возвращался домой или совершал частные поездки, например, для посещения торгового центра.

Так, 10 июня журналисты с помощью радара установили, что кортеж президента двигался со скоростью 148 км/ч, когда глава государства возвращался с работы в свое имение в Иванковичах. Хотя на этом участке дороги лимит скорости составляет 90 км/ч.

17 июня президентский кортеж на этом же участке дороги превысил разрешенную скорость на 50 км/ч. На следующий день журналисты снова зафиксировали превышение скоростного режима автомобилями главы государства.

Кортеж Зеленского 13 июля двигался в сторону госдач со скоростью 120 км/ч, хотя скорость на этом участке дороги не должна превышать 80 км/ч.

6 июля кортеж Зеленского, поворачивая к торговому центру «Арена», заставлял других участников дорожного движения его пропустить. В тот же день кортеж президента пересек двойную сплошную линию, когда выезжал из торгового центра.

Также журналисты установили, что глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир ездят на автомобилях с так называемыми «номерами прикрытия». Такие номера не внесены в базу Нацполиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение ПДД. Следует отметить, что Ермак, Тимошенко и Шефир не относятся к категории чиновников, для которых предусмотрена государственная охрана и меры «шифрования».

По словам журналистов, Ермак неоднократно нарушал правила ПДД, передвигаясь на автомобиле с «номерами прикрытия».

Как ранее писал «Ракурс», замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что Зеленский сократил кортеж и сейчас количество автомобилей сопровождения не превышает десяти единиц.