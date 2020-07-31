Кортеж Зеленського грубо порушує ПДР. Фото: dymka.com.ua

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Кортеж президента України Володимира Зеленського грубо порушує правила дорожнього руху. Журналісти за два літніх місяці неодноразово фіксували факти перевищення кортежем президента швидкісного режиму, але ж сам Зеленський неодноразово заявляв про посилення боротьби з порушниками ПДР.

Кортеж президента не тільки перевищував швидкість, але і перетинав подвійну суцільну лінію, а також порушував «правила рядності» під час здійснення поворотів, повідомляють «Схеми».

Порушення ПДР фіксувалися, коли президент повертався додому або здійснював приватні поїздки, наприклад, для відвідування торговельного центру.

Так, 10 червня журналісти за допомогою радара встановили, що кортеж президента рухався зі швидкістю 148 км/год, коли глава держави повертався із роботи до свого маєтку в Іванковичах. Хоча на цій ділянці дороги ліміт швидкості становить 90 км/год.

17 червня президентський кортеж на цій же ділянці дороги перевищив дозволену швидкість на 50 км/год. Наступного дня журналісти знову зафіксували перевищення швидкісного режиму автомобілями глави держави.

Кортеж Зеленського 13 липня рухався у сторону держдач зі швидкістю 120 км/год, хоча швидкість на цій ділянці дороги не повинна перевищувати 80 км/год.

6 липня кортеж Зеленського, повертаючи до торговельного центру «Арена», змушував інших учасників дорожнього руху його пропустити. Того ж дня кортеж президента перетнув подвійну суцільну лінію, коли виїжджав із торговельного центру.

Також журналісти встановили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір їздять на автомобілях з так званими «номерами прикриття». Такі номери не внесені до бази Нацполіції, що унеможливлює нарахування їм штрафів за порушення ПДР. Слід зазначити, що Єрмак, Тимошенко і Шефір не належать до категорії чиновників, для яких передбачена державна охорона і заходи «шифрування».

За словами журналістів, Єрмак неодноразово порушував правила дорожнього руху, пересуваючись на автомобілі з «номерами прикриття».

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк заявив, що Зеленський скоротив кортеж і зараз кількість автомобілів супроводу не перевищує десяти одиниць.