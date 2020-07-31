Іран зробив заяву щодо компенсацій за збитий літак МАУ

https://racurs.ua/ua/n141856-iran-zrobyv-zayavu-schodo-kompensaciy-za-zbytyy-litak-mau.html

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Іран погодився виплатити компенсації за збиття пасажирського літака МАУ у небі Тегерана 8 січня 2020 року. Авіалайнер Boeing 737−800 «Міжнародних авіаліній України» виконував рейс PS752 Тегеран — Київ.

Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але це займає багато часу і має різні технічні і юридичні аспекти. Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували також громадяни України, і переговори з цього питання тривають, — заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві під час прес-конференції 30 липня, пише держЗМІ Ірану IRNA.

Мусаві нагадав, що Іран взяв на себе відповідальність за збиття літака МАУ, а Тегеран нібито «сприяє відновленню справедливості».

Напередодні у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану щодо авіакатастрофи МАУ. Члени координаційної групи в черговий раз закликали Тегеран виплатити повну компенсацію за збиття українського літака та провести прозоре й незалежне розслідування трагедії.

Забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії, — йдеться у заяві міжнародної групи з координації допомоги жертвам авіакатастрофи PS752.



Нагадаємо, рейс PS752 МАУ зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Тоді загинуло 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня, після трьох днів суперечливих заяв, визнали, що український Boeing був збитий «випадково, внаслідок людської помилки». Літак нібито пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за «ворожу ціль», а саме — за крилату ракету США. У той час системи ППО Ірану були приведені у повну бойову готовність через напружені відносини з Вашингтоном.