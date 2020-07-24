Нові результати розшифровки “чорних скриньок” літака МАУ розкрило МЗС — авіакатастрофа МАУ в Ірані

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Результати розшифровки «чорних скриньок» літака МАУ свідчать про те, що на момент авіакатастрофи у Тегерані пасажирський авіалайнер був справним. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін пояснив, що аналіз даних бортових реєстраторів виявив «незаконне втручання» у роботу Boeing 737−800.

Метою розшифрування «чорних скриньок» є встановлення причини падіння літака. Для нас дуже важливо, що «чорні скриньки» підтвердили, що літак був справним. Дані розшифровки є додатковим доказом того, що літак зазнав катастрофи внаслідок незаконного зовнішнього втручання. В нашому випадку — збиття ракетою, — розповів Єнін для «Радіо Свободи».

За його словами, в рамках розслідування, згідно додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, встановлюється причина авіакатастрофи (факт незаконного втручання).

Досліджуємо факт незаконного втручання: хто керував ЗРК, чому вирішили збивати саме цей літак, який був ланцюжок командування? На ці питання ще дійсно має дати відповідь кримінальне розслідування, — пояснив Єнін.



Нагадаємо, пасажирський борт МАУ було збито в Ірані 8 січня. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, зокрема 11 українців — це були переважно члени екіпажу. Іран кілька днів не визнавав факту збиття літака, але згодом йому довелося підтвердити, що на борт було здійснено ракетну атаку. Водночас півроку розслідування практично стояло на місці.

«Чорні скриньки» довгий час не могли розшифрувати, оскільки згідно з Чиказькою конвенцією, країна, на території якої сталася катастрофа, повинна забезпечити їх розшифровку. Днями «чорні скриньки» розшифрували у Франції в присутності експертів з України.