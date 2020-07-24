Авіакатастрофа МАУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n141571-rozshyfrovka-samopysciv-pidtverdyla-vtruchannya-v-robotu-litaka-mau.html

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані відбувалася у січні 2020 року, проте бортові самописці розшифрували тільки зарах. Розшифровка «чорних скриньок» підтвердила факт незаконного втручання в роботу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Бортові самописці вже успішно зчитали та розшифровували. Українська сторона висловила подяку міжнародним партнерам, задіяним у розшифровці «чорних ящиків». У Києві чекають на перший раунд переговорів вже наступного тижня. Про це 24 липня повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у Twitter.

Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак, — додав він.

Нагадаємо, пасажирський борт МАУ було збито в Ірані 8 січня. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, зокрема 11 українців — це були переважно члени екіпажу. Іран кілька днів не визнавав факту збиття літака, але згодом йому довелося підтвердити, що на борт було здійснено ракетну атаку. Водночас півроку розслідування практично стояло на місці.

«Чорні скриньки» довгий час не могли розшифрувати, оскільки згідно з Чиказькою конвенцією, країна, на території якої сталася катастрофа, повинна забезпечити розшифровку «чорних скриньок». Якщо відповідного обладнання у неї немає, то самописці повинні бути передані третій стороні.

Але 26 червня на раді ІКАО представники Ірану знову погодилися передати Франції бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня. Днями «чорні скриньки» збитого літака МАУ розшифрували у Франції в присутності експертів з України.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що всі дані з двох самописців (мовного, який записує розмови екіпажу, та параметричного, який фіксує параметри польоту), вже зчитані та розшифровані.