Заборонити заставу для наркодилерів пропонує Зеленський

https://racurs.ua/ua/n141570-zaboronyty-zastavu-dlya-narkodyleriv-proponuie-zelenskyy.html

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Заборонити призначення застави для наркодилерів пропонує президент Володимир Зеленський.

На розгляді у профільному комітеті Ради перебуває відповідний законопроект № 3915, автором якого є глава держави. Наразі він опрацьовується у комітеті.

Зеленський пропонує змінити правила обрання запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов’язаних зі збутом і оборотом наркотиків, зокрема, унеможливити призначення застави для підозрюваних. У пояснювальній записці до тексту відповідного законопроекту Зеленський пропонує призначати запобіжний захід у виді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Йдеться про осіб, які «обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Президент вважає, що така новація дозволить правоохоронцям «ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків та психотропних речовин».

Раніше Зеленський вніс до Ради законопроект, у якому пропонує дати право слідчому судді не визначати розмір застави в кримінальному провадженні.