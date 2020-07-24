Запретить залог для наркодилеров предлагает Зеленский

https://racurs.ua/n141570-zapretit-zalog-dlya-narkodilerov-predlagaet-zelenskiy.html

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Запретить судьям назначать залог для наркодилеров предлагает президент Владимир Зеленский.

На рассмотрении в профильном комитете Рады находится соответствующий законопроект № 3915, автором которого является глава государства. Сейчас он прорабатывается в комитете.

Зеленский предлагает изменить правила избрания меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков, в частности, исключить назначение залога для подозреваемых. В пояснительной записке к тексту соответствующего законопроекта Зеленский предлагает назначать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Речь идет о лицах, которые «обоснованно подозреваются, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Президент считает, что такая новация позволит правоохранителям «эффективнее противодействовать незаконному распространению на территории Украины наркотиков и психотропных веществ».

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект, в котором предлагает наделить следственного судью правом не определять размер залога в уголовном производстве.