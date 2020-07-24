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Ракурс
Солнце. Фото: indicator.ru

Два Солнца видели в Одесской области — появились фото редкого явления

24 июл 2020, 13:25
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Необычное природное явление увидели украинцы. Два Солнца обнаружили 24 июля в Теплодаре Одесской области.

Местные жители заметили так называемое ложное Солнце, по-научному это явление называется паргелий. Это — яркие световые пятна по бокам от солнца, является частным случаем солнечных гало-родственных радуге природных явлений, в результате которых вокруг Солнца образуется радужное кольцо. Фото редкостного явления опубликовала «Думская» в Telegram.

Ученые утверждают, что паргелии — не единственный «спецэффект», возникающий при прохождении света через атмосферный лед. При определенных параметрах кристаллов и их ориентации могут возникать и другие структуры: световые столбы, касательные дуги, световые пятна и так далее. Таким образом могут образовываться сложные и причудливые фигуры.

Обычно паргелии возникают чаще всего зимой и в холодном климате. В Украине такое явление очень редкое.


Два Солнца заметили в Одесской области. Фото: Думская

Напомним, в июле молнии, которые вспыхнули над городом Бердянск Запорожской области, попали в объективы туристов и поразили очевидцев своей жуткой красотой.

Источник: Ракурс


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