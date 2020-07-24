Сонце. Фото: indicator.ru

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Ракурс

Незвичайне природнє явище помітили українці. Два Сонця виявили 24 липня у Теплодарі Одеської області.

Місцеві мешканці помітили так зване помилкове Сонце, по-науковому це явище називається паргелій. Це — яскраві світлові плями з боків від сонця, є окремим випадком сонячних гало-споріднених веселці природних явищ, в результаті яких навколо Сонця утворюється райдужне кільце. Фото рідкісного явища опублікувала «Думська» у Telegram.

Вчені стверджують, що паргелії — не єдиний «спецефект», що виникає при проходженні світла через атмосферний лід. При певних параметрах кристалів і їх орієнтації можуть виникати і інші структури: світлові стовпи, дотичні дуги, світлові плями і так далі. Таким чином можуть утворюватися складні та химерні фігури.

Зазвичай паргелії виникають найчастіше взимку та в холодному кліматі. В Україні таке явище дуже рідкісне.

Нагадаємо, у липні блискавки, які спалахнули над містом Бердянськ Запорізької області, потрапили до об'єктивів туристів і вразили очевидців своєю моторошною красою.