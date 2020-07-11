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Ракурс
Смерч. Фото: Shutterstock

Одночасно два смерчі зафіксували на відео

11 лип 2020, 15:51
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Одразу два смерчі зняли на відео відпочивальники у селі Кирилівка в Запорізькій області.

Незвичайне природне явище відбулося на косі Пересип вчора, 10 липня. Відео опублікував канал «РИА Мелитополь» на YouTube.

Відпочивальники на косі Пересип стали свідками одразу двох торнадо, які пронеслися по полю. Варто відзначити, що в цьому році смерчі в Україні стали траплятися частіше.


Смерч — це атмосферний вихор, що виникає у грозовій хмарі та поширюється донизу, часто до самої поверхні землі, у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром в десятки й сотні метрів. Причини, за якими виникають смерчі, досі не вивчені до кінця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смерч гігантського розміру зафіксували під Одесою в Саратовському районі.

Джерело: Ракурс


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