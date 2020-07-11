Одновременно два смерча зафиксировали на видео

Смерч. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/n140979-odnovremenno-dva-smercha-zafiksirovali-na-video-v-zaporoje.html

Ракурс

Два смерча одновременно сняли на видео жители Кирилловки в Запорожской области.

Необычное природное явление произошло на косе Пересыпь вчера, 10 июля. Видео опубликовал канал «РИА Мелитополь» на YouTube.





Отдыхающие на косе Пересыпь стали свидетелями сразу двух смерчей, которые пронеслись по полю. Стоит отметить, что в этом году смерчи в Украине участились.

Смерч — это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Причины, по которым возникают смерчи, до сих пор не изучены до конца.

Напомним, ранее мы сообщали, что смерч гигантского размера засняли под Одессой в Саратовском районе.