Таємниця загибелі групи Дятлова. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/ua/n140983-zagybel-grupy-dyatlova-prokuratura-rf-nazvala-golovnu-prychynu.html

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Туристична група Ігоря Дятлова загинула на Уралі в 1959 році через лавину.

У Генеральній прокуратурі Росії вважають стихію головною причиною загибелі туристів. Такого висновку слідчі дійшли після масштабної перевірки кримінальної справи. Про це заявив заступник голови управління Генпрокуратури в Уральському федеральному окрузі Андрій Курьяков, 11 липня передає РІА «Новости».

Версія про лавину знайшла своє повне підтвердження, але причиною загибелі є не тільки вона, — зазначив він.

Виявилося, що після сходу лавини туристи покинули намет через розрізи і відійшли до кам’яної гряді, що стримує лавину. Але коли група Дятлова розвернулася, то намету вже не побачила. Через негоду видимість була 16 м, а вони відійшли на 50 м. Згодом туристи спустилися далі і розпалили багаття. Вони знову спробували знайти намет, але замерзли при температурі близько 40−45° морозу. У прокуратурі вважають, що у туристів не було шансів вижити.

Як відомо, група з дев’яти туристів під керівництвом Ігоря Дятлова, що здійснювала лижний похід по Уралу, загинула 2 лютого 1959 року в Свердловській області Росії. Від загального переохолодження померли шестеро людей, а в ще трьох туристів виявили переломи.

Загибель туристів розслідували у лютому-травні 1959 року. Тоді прокуратура заявляла, що вони загинули через «стихійну силу, подолати яку люди були не в змозі». Кримінальна справа була засекречена до 1970-х років.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому при сходженні лавини в турецькій провінції Ван загинула 41 людина. Загалом через стихію постраждали 84 особи.