Акція «Путін — злодій, у відставку» пройшла у Хабаровську — відео очевидців

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Мітинг з гаслами «Путін — злодій», «Путіна у відставку» сьогодні, 11 липня, влаштували мешканці російського Хабаровська.

На несанкціоновану акцію на захист губернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, в суботу зібралися десятки тисяч людей — це історичний рекорд для крайового центру. Напередодні мітингу в соцмережах з’явилися повідомлення із закликом підтримати чиновника, повідомляє місцевий сайт DVHAB.RU.

Міська влада намагалися скасувати акцію, обгородивши парканом центральну площу міста. Приводом для перекриття площі стало проведення дезінфекції. Це не допомогло — люди приїхали на акцію з передмість і всіх районів Хабаровська.

Місцеві жителі у звинувачення, пред’явлені губернатору, не повірили. Вони скандували: «Свободу!», «Фургал — наш вибір!», «Москва — йди!», «Путін — злодій», «Путіна у відставку».

За різними підрахунками, в акції взяли участь від 5 до 35 тис. осіб, що є найбільшою політичною акцією на Далекому Сході за останнє десятиліття.

Як прокоментував один з учасників мітингу, «хабаровчани не стали терпіти путінське свавілля, вони вийшли за свого народного губернатора, за відставку Путіна, за свободу Росії».

Нагадаємо, російський губернатор Фургал нібито організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004−2005 роках. Фургала затримали 9 липня в Хабаровську і доставили до Москви.