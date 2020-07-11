Акция «Путин — вор, в отставку» прошла в Хабаровске — видео очевидцев

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Митинг с лозунгами «Путин — вор», «Путина в отставку» сегодня, 11 июля, состоялся в российском Хабаровске.

На несанкционированную акцию в защиту губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийства, в субботу собрались десятки тысяч человек — это исторический рекорд для краевого центра. Накануне митинга в соцсетях появились сообщения с призывом поддержать чиновника, сообщает местный сайт DVHAB.RU.

Городские власти пытались предотвратить акцию, огородив забором центральную площадь города. Предлогом для перекрытия площади стало проведение дезинфекции. Это не помогло — люди приехали на акцию из пригородов и всех районов Хабаровска.

Местные жители в обвинения, предъявленные губернатору, не поверили. Он скандировали: «Свободу!», «Фургал — наш выбор!», «Москва — уходи!», «Путин — вор», «Путина в отставку».

По разным подсчетам, в акции приняли участие от 5 до 35 тыс. человек, что является крупнейшей политической акцией на Дальнем Востоке за последнее десятилетие.

Как прокомментировал один из участников митинга, «хабаровчане не стали терпеть путинский произвол, они вышли за своего народного губернатора, за отставку Путина, за свободу России».

Напомним, российский губернатор Фургал якобы организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004—2005 годах. Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.