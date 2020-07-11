Тайна гибели группы Дятлова. Фото: pravda.if.ua

https://racurs.ua/n140983-gibel-gruppy-dyatlova-prokuratura-rf-nazvala-glavnuu-prichinu.html

Ракурс

Туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Урале в 1959 году из-за лавины.

В Генеральной прокуратуре России считают стихию главной причиной гибели туристов. К такому выводу следователи пришли после масштабной проверки уголовного дела. Об этом заявил замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, 11 июля, передает РИА «Новости».

Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она, — отметил он.

Оказалось, что после схода лавины туристы покинули палатку через разрезы и отошли к каменной гряде, что сдерживает лавину. Но когда группа Дятлова развернулась, то палатку уже не увидела. Из-за непогоды видимость была 16 м, а они отошли на 50 м. Впоследствии туристы спустились дальше и разожгли костер. Они снова попытались найти палатку, но замерзли при температуре около 40−45° мороза. В прокуратуре считают, что у туристов не было шансов выжить.

Как известно, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, которая совершала лыжный поход по Уралу, погибла 2 февраля 1959 года в Свердловской области России. От общего переохлаждения умерли шесть человек, а в еще трех туристов обнаружили переломы.

Гибель туристов расследовали в феврале-мае 1959 года. Тогда прокуратура заявляла, что они погибли из-за «стихийной силы, преодолеть которую люди были не в состоянии». Уголовное дело было засекречено до 1970-х годов.

Напомним, в этом году в феврале при сходе лавины в турецкой провинции Ван погиб 41 человек. Всего из-за стихии пострадали 84 человека.