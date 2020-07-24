Авиакатастрофа МАУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n141571-rasshifrovka-samopiscev-podtverdila-vmeshatelstvo-v-rabotu-samoleta-mau.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в Иране произошла в январе 2020 года, но бортовые самописцы удалось расшифровать только сейчас. Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Бортовые самописцы уже успешно считали и расшифровывали. Украинская сторона выразила благодарность международным партнерам, задействованным в расшифровке самописцев. В Киеве ждут первый раунд переговоров уже на следующей неделе. Об этом 24 июля сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Twitter.

Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет, — добавил он.

Напомним, пассажирский борт МАУ был сбит в Иране 8 января. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев — в основном это были члены экипажа. Иран несколько дней не признавал факта сбития самолета, но впоследствии ему пришлось подтвердить, что на борт осуществили ракетную атаку. При этом полгода расследование практически стояло на месте.

«Черные ящики» долгое время не могли расшифровать, поскольку, согласно Чикагской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, должна обеспечить расшифровку «черных ящиков». Если соответствующего оборудования у нее нет, то самописцы должны быть переданы третьей стороне.

Но 26 июня на совете ИКАО представители Ирана вновь согласились передать Франции бортовые самописцы, однако на этот раз обязались сделать это до 20 июля. На днях «черные ящики» сбитого самолета МАУ расшифровали во Франции в присутствии экспертов из Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что все данные из двух самописцев (речевого, который записывает разговоры экипажа, и параметрического, который фиксирует параметры полета), уже считаны и расшифрованы.