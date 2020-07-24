Результаты расшифровки «черных ящиков» самолета МАУ раскрыл МИД — авиакатастрофа МАУ в Иране

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Результаты расшифровки «черных ящиков» самолета МАУ свидетельствуют о том, что на момент авиакатастрофы в Тегеране пассажирский авиалайнер был исправным. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин пояснил, что анализ данных бортовых регистраторов обнаружил «незаконное вмешательство» в работу Boeing 737−800.

Целью расшифровки «черных ящиков» является установление причины падения самолета. Для нас очень важно, что «черные ящики» подтвердили, что самолет был исправным. Данные расшифровки являются дополнительным доказательством того, что самолет потерпел катастрофу в результате незаконного внешнего вмешательства. В нашем случае — сбивания ракетой, — рассказал Енин для «Радио Свободы».

По его словам, в рамках расследования, согласно приложению 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, устанавливается причина авиакатастрофы (факт незаконного вмешательства).

Исследуем факт незаконного вмешательства: кто руководил ЗРК, почему решили сбивать именно этот самолет, какая была цепочка командования? На эти вопросы еще действительно должно дать ответ уголовное расследование, — пояснил Енин.



Напомним, пассажирский борт МАУ был сбит в Иране 8 января. Жертвами катастрофы стали 176 человек, в том числе 11 украинцев — это были преимущественно члены экипажа. Иран несколько дней не признавал факта сбивания самолета, но впоследствии ему пришлось подтвердить, что на борт было осуществлено ракетную атаку. Почти полгода расследование практически стояло на месте.

«Черные ящики» долгое время не могли расшифровать, поскольку согласно Чикагской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, должна обеспечить их расшифровку. На днях «черные ящики» расшифровали во Франции в присутствии экспертов из Украины.