За безопасность Киева взялась СБУ после луцкого теракта

https://racurs.ua/n141592-za-bezopasnost-kieva-vzyalas-sbu-posle-luckogo-terakta.html

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Служба безопасности Украины усилила мероприятия по безопасности в Киеве после теракта в Луцке. Речь идет о принятии «всех необходимых мер для сохранения спокойствия и порядка в столице и других регионах страны».

После событий на Волыни в антитеррористическом центре при главном управлении СБУ Киева и области рекомендовали установить повышенный «желтый» уровень террористических угроз в регионе. По словам начальника киевского городского и областного управления СБУ, полковника Олега Головаша, правоохранительные органы и местные власти постоянно координируют усилия, сообщает пресс-центр СБУ.

Мы обращаем особое внимание на безопасность в столичном регионе независимо от заявлений любых политсил или представителей местных властей. В Киеве расположено много стратегических объектов. Поэтому усиленный контроль обеспечением безопасности в столице является обычным явлением для силовых органов, — отметил Головаш.

Также СБУ усилила график дежурств личного состава правоохранительных органов Киевской области.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Максим Кривош (Плохой) требовал от украинских чиновников, олигархов и духовенства записать видео, где они признают себя «террористами в законе», а от Владимира Зеленского — разрекламировать документальный фильм об издевательствах над животными «Земляне». Луцкий террорист угрожал взорвать автобус и радиоуправляемую бомбу в городе. Вечером, после разговора с президентом, он отпустил заложников и сдался.

По данным правоохранителей, у злоумышленника были сообщники — в частности, одного задержали в Харькове.