Уникальную операцию по удалению гигантской опухоли провели во Львове — новости медицины

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Опухоль весом 8,2 кг удалили хирурги больницы скорой помощи Львова 56-летней женщине, которая не подозревала о наличии огромного новообразования в своем организме.

Опухоль такого веса обнаружили и удалили наши хирурги из участка забрюшинного пространства у 56-летней пациентки. Хотя обратилась женщина за помощью по совершенно другой причине, — говорится в сообщении Клинической больницы скорой медицинской помощи в Facebook.

В больницу пациентка пришла с жалобами на камни в желчном пузыре. Однако специалисты в ходе обследования методом ультразвуковой диагностики обнаружили огромное новообразование.

Опухоль находилась в области между диафрагмой и миской малого таза. Из-за размера образования все органы брюшной полости у нее сместились влево, — отметили медики.

Операцию провел руководитель Центра хирургии Юрий Шаваров вместе со своей командой. Процедура длилась 1,5 часа. Ее сложность заключалась в том, что в области расположения опухоли находятся крупные сосуды, почка, мочеточник, повреждение которых несут риски для жизни.

Напомним, в прошлом году львовские хирурги провели операцию по удалению 20-килограммовой опухоли. Она стала «уникальной» в хирургии, первой такой нетипичной операцией в Украине и третьей в мире. Операцию сделали 60-летней женщине на ноге. Опухоль оказалась доброкачественной.