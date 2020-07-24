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Ракурс
Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові — новини медицини

Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові (ФОТО)

24 лип 2020, 18:35
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Пухлину вагою 8,2 кг видалили хірурги лікарні швидкої допомоги Львова 56-річній жінці, яка не підозрювала про величезне новоутворення в своєму організмі.

Пухлину такої ваги виявили та видалили наші хірурги з ділянки заочеревинного простору в 56-річної пацієнтки. Хоча звернулась жінка за допомогою із зовсім іншої причини, — йдеться в повідомлені Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у Facebook.

До лікарні пацієнтка прийшла зі скаргами на каміння в жовчному міхурі. Проте спеціалісти під час обстеження методом ультразвукової діагностики виявили величезне новоутворення.

Пухлина знаходилася в ділянці між діафрагмою і мискою малого тазу. Однак через розмір утвору всі органи черевної порожнини у неї змістилися вліво, — зазначили медики.

Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові

Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові

Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові

Унікальну операцію з видалення гігантської пухлини провели у Львові


Операцію провів керівник Центру хірургії Юрій Шаваров разом зі своєю командою. Процедура тривала 1,5 год. Її складність полягала у тому, що в ділянці розташування пухлини знаходяться великі судини, нирка, сечовід, пошкодження яких несуть ризики для життя.

Нагадаємо, торік львівські хірурги провели операцію із видалення 20-кілограмової пухлини. Вона стала «унікальною» в хірургії, першою такою нетиповою операцією в Україні і третьою у світі. Операцію зробили 60-річній жінці на нозі. Пухлина виявилася доброякісною.

Джерело: Ракурс


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