За безпеку Києва взялася СБУ через луцький теракт — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141592-za-bezpeku-kyieva-vzyalasya-sbu-cherez-luckyy-terakt.html

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Служба безпеки України посилила безпекові заходи у Києві після теракту у Луцьку. Йдеться про вжиття «усіх необхідних заходів для збереження спокою та порядку у столиці та в інших регіонах країни».

Після подій на Волині в антитерористичному центрі при головному управлінні СБУ Києва та області рекомендували встановити підвищений «жовтий» рівень терористичних загроз у регіоні. За словами начальника київського міського та обласного управління СБУ, полковника Олега Головаша, зараз відбувається постійна координація між правоохоронними органами і місцевою владою, інформує прес-центр СБУ.

Ми звертаємо особливу увагу на безпекову ситуацію в столичному регіоні незалежно від заяв будь-яких політичних сил чи представників місцевої влади. У Києві розташовано багато стратегічних об'єктів. Тому посилений контроль над безпековою ситуацією в столиці є звичним явищем для силових органів, — зазначив Головаш.

Також СБУ посилила графік чергувань особового складу правоохоронних органів Київської області.

Нагадаємо, зранку 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Максим Кривош (Плохой) вимагав від українських високопосадовців, олігархів і духовенства записати відео, де вони визнають себе «терористами в законі», а від Володимира Зеленського — розрекламувати документальний фільм про знущання над тваринами «Земляни». Луцький терорист погрожував підірвати автобус і радіокеровану бомбу в місті. Ввечері, після розмови із президентом, він відпустив людей і здався.

За даними правоохоронців, у зловмисника були спільники — зокрема, одного затримали в Харкові.