Иран сделал заявление о компенсациях за сбитый самолет МАУ

https://racurs.ua/n141856-iran-sdelal-zayavlenie-o-kompensaciyah-za-sbityy-samolet-mau.html

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Авиакатастрофа МАУ произошла в Тегеране в январе этого года, но только сейчас Иран согласился выплатить компенсации за авиакатастрофу пассажирского самолета. Авиалайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс PS752 Тегеран — Киев и потерпел крушение в результате попадания иранской ракеты.

Иран согласился выплатить компенсации за самолет, но это занимает много времени и имеет различные технические и юридические аспекты. Многие пассажиры этого самолета были нашими соотечественниками, но на борту находились также граждане Украины, и переговоры по этому вопросу продолжаются, — заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави во время пресс-конференции 30 июля, пишет госСМИ Ирана IRNA.

Мусави напомнил, что Иран взял на себя ответственность за сбивание самолета МАУ, а Тегеран якобы «способствует восстановлению справедливости».

Накануне в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана об авиакатастрофе МАУ. Члены координационной группы в очередной раз призвали Тегеран выплатить полную компенсацию за сбитие украинского самолета и провести прозрачное и независимое расследование трагедии.

Обеспечить привлечение виновных к ответственности и установление справедливости для семей пострадавших от этой ужасной трагедии, — говорится в заявлении международной группы по координации помощи жертвам авиакатастрофы PS752.



Напомним, рейс PS752 МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Тогда погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января, после трех дней противоречивых заявлений, признали, что украинский Boeing был сбит «случайно, в результате человеческой ошибки». Самолет якобы пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «враждебную цель», а именно — крылатую ракету США. В то время системы ПВО Ирана были приведены в полную боевую готовность из-за напряженных отношений с Вашингтоном.