Призначення Піскуна радником генпрокурора прокоментувала Венедіктова

Ірина Венедіктова. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n141855-pryznachennya-piskuna-radnykom-genprokurora-prokomentuvala-venediktova.html

Ракурс

Призначення Святослава Піскуна радником генпрокурора викликало резонанс у суспільстві. Як відомо, Піскун із 2002-го по 2007 рік тричі обіймав посаду генпрокурора України та його важко назвати «новим обличчям» в українській політиці. Генпрокурор Ірина Венедіктова відреагувала на обурення активістів та прокоментувала призначення Піскуна.

На думку Венедіктової, у людині необхідно цінувати досвід, який був придбаний за десятиліття роботи у тій чи іншій галузі. Така людина здатна ефективно працювати і користується авторитетом серед колег, написала Венедіктова в Facebook

Я безмежно вдячна всім «реформаторам» і «активістам» за поради і бачення моїх заступників і радників з новими обличчями — мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків, — заявила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що правоохоронці працюють при різних президентах і є людьми системи, які працюють на державу в рамках закону та виконують свої безпосередні функції. Генпрокурор закликала не плутати правоохоронців із політиками.

Як відомо, 27 липня Піскуна призначили позаштатним радником Венедіктової на громадських засадах.

Слід зазначити, що у 2003 році Піскун був звільнений з посади генпрокурора за низку порушень і надмірну політизацію генпрокуратури. Але наступного року його було відновлено на посаді через суд.

Піскун стверджував, що після приходу до влади Віктора Януковича на нього чинився «жахливий тиск» із метою дати свідчення проти Юлії Тимошенко. Коли ж оточення Януковича отримало відмову, то у бізнесу родини Піскуна почалися проблеми.

За даними ЗМІ, у 2013 році Піскун разом із родиною емігрував до Франції через нібито політичний тиск. Однак згодом він пояснив, що за кордоном перебував для реабілітації.

У 2015 році стало відомо, що Піскун володіє розкішною віллою на Лазурному узбережжі Франції. У відповідь Піскун заявив, що його дружина 25 років займається «серйозним бізнесом» і може собі дозволити купити нерухомість у будь-якій країні світу.