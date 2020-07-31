Назначение Пискуна советником генпрокурора прокомментировала Венедиктова

Ирина Венедиктова. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n141855-naznachenie-piskuna-sovetnikom-genprokurora-prokommentirovala-venediktova.html

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Назначение Святослава Пискуна советником генпрокурора вызвало резонанс в обществе. Как известно, Пискун с 2002-го по 2007 год трижды занимал должность генпрокурора Украины и его трудно назвать «новым лицом» в украинской политике. Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на возмущения активистов и прокомментировала назначение Пискуна.

По мнению Венедиктовой, в человеке необходимо ценить опыт, который был приобретен за десятилетия работы в той или иной отрасли. Такой человек способен эффективно работать и пользуется авторитетом среди коллег, написала Венедиктова в Facebook

Я безгранично благодарна всем «реформаторам» и «активистам» за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами — видимо их надо брать сразу же из роддомов, — заявила генпрокурор.

Венедиктова уточнила, что правоохранители работают при разных президентах и являются людьми системы, которые работают на государство в рамках закона и выполняют свои непосредственные функции. Генпрокурор призвала не путать правоохранителей с политиками.

Как известно, 27 июля Пискуна назначили внештатным советником Венедиктовой на общественных началах.

Следует отметить, что в 2003 году Пискун был уволен с должности генпрокурора за ряд нарушений и чрезмерную политизацию генпрокуратуры. Но в следующем году он был восстановлен в должности через суд.

Пискун утверждал, что после прихода к власти Виктора Януковича на него оказывалось «чудовищное давление» с целью дать показания против Юлии Тимошенко. Когда же окружение Януковича получило отказ, у бизнеса семьи Пискуна начались проблемы.

По данным СМИ, в 2013 году Пискун вместе с семьей эмигрировал во Францию ​​из-за якобы политического давления. Однако впоследствии он объяснил, что за рубежом находился для реабилитации.

В 2015 году стало известно, что Пискун владеет роскошной виллой на Лазурном побережье Франции. В ответ Пискун заявил, что его жена 25 лет занимается «серьезным бизнесом» и может себе позволить купить недвижимость в любой точке мира.