На какие компромиссы с Россией готова идти Украина, рассказал Кравчук

Леонид Кравчук. Фото: Остров

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Война на Донбассе может завершиться только с помощью двух компромиссов с Россией, считает глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

О предоставлении особого статуса региону речи не идет. Об этом он рассказал в интервью «Суспільному».

По словам Кравчука, он не понимает, что такое «особый статус Донбасса», но положительно воспринимает «особую систему управления» в этих регионах. По его мнению, это и есть компромиссное решение — не статус, а управление.

Глава делегации отметил, что эти компромиссы не касаются суверенитета Украины и ни в коем случае не будут его нарушать. Однако с предоставлением особого статуса ситуация совсем иная — это влияет на целостность Украины, считает Кравчук.

Он заявил, что Донбасс после получения «особого статуса» может превратиться в отдельное государство со своими политическими полномочиями. По его мнению, Украина может «договориться» до того, что на Донбассе будет возможна своя полиция, свои внутренние силовые структуры и свои пограничники и военные. По его мнению, такой «компромисс» противоречит тому, что Донбасс — это территория Украины.

Также он считает, что следует ввести свободную экономическую зону на Донбассе. По его мнению, это позволит быстро восстановить жизнь в регионе и дать людям шанс работать и зарабатывать.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ вместо второго президента Леонида Кучмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Леонид Кравчук рассказал, что готов идти на компромисс в переговорах по Донбассу и поделился тем, какие задачи ему дал президент в составе ТКГ.