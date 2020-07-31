Рост цен и инфляция — НБУ рассказал о «восстановлении экономики». Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n141866-rost-cen-i-inflyaciya-nbu-rasskazal-o-vosstanovlenii-ekonomiki.html

Ракурс

Рост цен и инфляцию в ближайшие годы прогнозирует Национальный банк Украины. В НБУ заявили, что экономика Украины начала возобновляться, но экономический рост неизбежно приведет к ускорению инфляции и росту цен.

К концу 2020 года экономика страны сократится на 6%, но затем ежегодно должен наблюдаться рост ВВП в пределах 4%, сообщает пресс-служба НБУ.

Одновременно с этим инфляция ускорится и до конца этого года составит 4,7%. В последующие годы уровень инфляции будет близким к среднесрочной цели Нацбанка и составит около 5%.

Такие прогнозы НБУ озвучил в ежеквартальном инфляционном отчете за июль 2020 года.

В Нацбанке считают, что худший период для украинской экономики остался позади, а смягчение карантинных ограничений благоприятно отразится на деловой активности в стране.

Тем не менее, темпы восстановления будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом, в частности через высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса.

В НБУ считают, что восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности:

наиболее пострадавшие от карантина отрасли, к которым относится сфера услуг, торговля и транспорт, частично восстановятся уже в третьем квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню;

восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, произойдет вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году;

сельское хозяйство меньше всего пострадает от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая из-за плохих погодных условий;

новые стимулы для развития получили IT-сектор в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм.

Как ранее писал «Ракурс», министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко считает, что нормальная инфляция для Украины должна быть на уровне 8−9%. Вместе с тем, по мнению чиновника, инфляция должна находиться в контролируемых пределах.