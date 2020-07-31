Зростання цін та інфляція — НБУ розповів про «відновлення економіки». Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n141866-zrostannya-cin-ta-inflyaciya-nbu-rozpoviv-pro-vidnovlennya-ekonomiky.html

Ракурс

Зростання цін та інфляцію у найближчі роки прогнозує Національний банк України. У НБУ заявили, що економіка України почала відновлюватися, але економічне зростання неминуче призведе до прискорення інфляції та підвищення цін.

До кінця 2020 року економіка країни скоротиться на 6%, але потім щорічно повинно спостерігатися зростання ВВП у межах 4%, повідомляє прес-служба НБУ.

Водночас інфляція прискориться і до кінця цього року становитиме 4,7%. У наступні роки рівень інфляції буде близьким до середньострокової цілі Нацбанку і складе близько 5%.

Такі прогнози НБУ озвучив у щоквартальному інфляційному звіті за липень 2020 року.

У Нацбанку вважають, що найгірший період для української економіки залишився позаду, а пом’якшення карантинних обмежень сприятливо вплине на ділову активність у країні.

Проте темпи відновлення будуть стримуватися все ще пригніченим споживчим та інвестиційним попитом, зокрема через високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу.

В НБУ вважають, що відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності:

найбільш постраждалі від карантину галузі, до яких відноситься сфера послуг, торгівля і транспорт, частково відновляться вже в третьому кварталі. Однак через низький попит вони ще довго не повернуться до докризового рівня;

відновлення в експортних галузях, зокрема металургії, відбудеться разом із зростанням світового попиту вже наступного року;

сільське господарство найменше постраждає від карантинних обмежень, проте цього року очікуються дещо менші обсяги урожаю через погані погодні умови;

нові стимули для розвитку отримали IT-сектор у частині проектів із організації віддаленої роботи, а також внутрішній туризм.

Як раніше писав «Ракурс», міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко вважає, що нормальна інфляція для України повинна бути на рівні 8−9%. Разом із тим, на думку чиновника, інфляція повинна перебувати у контрольованих межах.