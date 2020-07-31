Справу про Томос Порошенка закрило ДБР

https://racurs.ua/ua/n141865-spravu-pro-tomos-poroshenka-zakrylo-dbr.html

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Справу проти Петра Порошенка за отримання томосу та створення Православної церкви України закрили слідчі Державного бюро розслідувань.

Проти п’ятого президента України більше не розслідується провадження щодо «розпалювання міжнаціональної ворожнечі» під час отримання томосу та створення ПЦУ. Про це заявив виконувач обов’язків директора ДБР Олександр Соколов під час брифінгу.

Ця справа наразі закрита. Слідчими не встановлено ознак кримінального правопорушення, яке підпадає від статтю 161 КК України, а саме порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань, — зауважив Соколов.

У рамках досудового розслідування ДБР запевняє, що не оспорювало та не перевіряло питання отримання Україною томосу про автокефалію. Як пояснив очільник ДБР, ця справа стосувалася не томосу, а скасування реєстрації Української православної церкви Київського патріархату.

ДБР діє виключно в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії, — заявив Соколов.

Нагадаємо, провадження було відкрите за заявою вірян УПЦ КП, які стверджували, що вони позбавлені можливості вільного користування храмами громади. Однак після проведення досудового розслідування та оцінки всіх можливих фактів справу закрили. Слідчі не знайшли в діях Порошенка ознак кримінального правопорушення.