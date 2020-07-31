Дело о Томосе Порошенко закрыло ГБР

https://racurs.ua/n141865-delo-o-tomose-poroshenko-zakrylo-gbr.html

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Дело против Петра Порошенко за получение томоса и создание Православной церкви Украины закрыли следователи Государственного бюро расследований.

Против пятого президента Украины больше не расследуется производство о «разжигании межнациональной розни» во время получения томоса и создания ПЦУ. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов во время брифинга.

Это дело сейчас закрыто. Следователями не установлены признаки уголовного правонарушения, подпадающего под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, — отметил Соколов.

В рамках досудебного расследования ГБР уверяет, что не оспаривало и не проверяло вопрос получения Украиной томоса об автокефалии. Как пояснил глава ГБР, это дело касалась не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

ГБР действует исключительно в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии, — заявил Соколов.

Напомним, производство было открыто по заявлению верующих УПЦ КП, которые утверждали, что они лишены возможности свободного пользования храмами общины. Однако после проведения досудебного расследования и оценки всех возможных фактов дело закрыли. Следователи не нашли в действиях Порошенко признаков уголовного преступления.