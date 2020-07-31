Єрмак заговорив про дипломатичну гру РФ в “нормандському форматі” — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n141863-iermak-rozpoviv-pro-dyplomatychnu-gru-rf-v-normandskomu-formati.html

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Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, назвав лист заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака щодо безперспективності подальших переговорів у «нормандському форматі» проявом дипломатичної гри.

Треба чітко розуміти мотивацію всіх сторін. Розуміти потенційні ризики будь-якої ініціативи й те, що обставини постійно змінюються… Переговорний процес має свої особливості. Він дуже непростий сьогодні, коли Україна зайняла проактивну позицію, — сказав Єрмак у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

На думку глави офісу Зеленського, лист Козака — елемент дипломатичної гри.

На мій погляд — це скоріше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу… Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, — це нормально, це дипломатія. І це — переговорна психологія. Треба спокійно ставитися до таких листів і їх інтерпретацій, — сказав Єрмак.

Водночас, за його словами, про припинення переговорів у «нормандському форматі» наразі не йдеться.

Робота триває… Це (перемир'я на Донбасі — ред.) свідчить про велику ефективність переговорів попри всі складнощі, які виникають у процесі, — резюмував очільник ОПУ.



Також Єрмак приписав успіхам «нормандського формату» четвертий день «тиші» на Донбасі.

Нагадаємо, перемир’я на Донбасі розпочалося о 00.01 27 липня, воно передбачає повне припинення вогню. В ООС визначають, що російсько-терористичні війська щодня продовжують обстрілювати позиції захисників України, однак ЗСУ не відкривають вогню у відповідь.