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Ермак рассказал о дипломатической игре РФ в «нормандском формате»

Ермак рассказал о дипломатической игре РФ в «нормандском формате»

31 июл 2020, 11:40
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Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, назвал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров в «нормандском формате» проявлением дипломатической игры.

Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются… Переговорный процесс имеет свои особенности. Он очень непростой сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию, — сказал Ермак в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По мнению главы офиса Зелинского, письмо Козака — элемент дипломатической игры.

На мой взгляд — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу… Градус переговоров может повышаться или снижаться, — это нормально, это дипломатия. И это — переговорная психология. Надо спокойно относиться к таким письмам и их интерпретациям, — сказал Ермак.

Однако, по его словам, о прекращении переговоров в «нормандском формате» речь не идет.


Работа продолжается… Это (перемирие на Донбассе — ред.) свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе, — резюмировал глава ОПУ.

Напомним, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля, оно предусматривает полное прекращение огня. В ООС признают, что российско-террористические войска ежедневно продолжают обстреливать позиции защитников Украины, однако ВСУ не открывают ответный огонь.


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