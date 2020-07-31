Ермак рассказал о дипломатической игре РФ в «нормандском формате»

https://racurs.ua/n141863-ermak-rasskazal-o-diplomaticheskoy-igre-rf-v-normandskom-formate.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, назвал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров в «нормандском формате» проявлением дипломатической игры.

Надо четко понимать мотивацию всех сторон. Потенциальные риски любой инициативы и то, что обстоятельства постоянно меняются… Переговорный процесс имеет свои особенности. Он очень непростой сегодня, когда Украина заняла проактивную позицию, — сказал Ермак в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По мнению главы офиса Зелинского, письмо Козака — элемент дипломатической игры.

На мой взгляд — это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу… Градус переговоров может повышаться или снижаться, — это нормально, это дипломатия. И это — переговорная психология. Надо спокойно относиться к таким письмам и их интерпретациям, — сказал Ермак.

Однако, по его словам, о прекращении переговоров в «нормандском формате» речь не идет.

Работа продолжается… Это (перемирие на Донбассе — ред.) свидетельствует о большой эффективности переговоров, несмотря на все сложности, которые возникают в процессе, — резюмировал глава ОПУ.

Напомним, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля, оно предусматривает полное прекращение огня. В ООС признают, что российско-террористические войска ежедневно продолжают обстреливать позиции защитников Украины, однако ВСУ не открывают ответный огонь.