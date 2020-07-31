Українців налякали рекордною кількістю госпіталізацій хворих на COVID-19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141862-ukrayinciv-nalyakaly-rekordnou-kilkistu-gospitalizaciy-hvoryh-na-covid-19.html

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Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За минулу добу, 30 липня, було госпіталізовано 261 людину, що захворіла на коронавірус. Усі госпіталізовані до лікарень перебувають у середньому або важкому стані.

Зазначається, що це черговий рекорд госпіталізацій серед хворих. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 31 липня.

Пацієнтів із легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендовано лікувати амбулаторно.

Амбулаторне лікування суворо заборонене в разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику щодо розвитку ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий перебіг.

До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея); зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тести на коронавірус безоплатно робитимуть пацієнтам, яким необхідна операція чи госпіталізація. Перевірка таких пацієнтів на інфікування коронавірусом є обов’язковою.